Пресняков: когда Дзюбы нет, «Зенит» очень силён

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Заслуженный артист России, болельщик футбола Владимир Пресняков — старший поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».
Пресняков: когда Дзюбы нет, «Зенит» очень силён
  • РИА Новости

«Конечно, «Динамо» мне более симпатично, но «Зенит» может выиграть и, наверное, должен, если не будет Дзюбы. Если будет Дзюба, они будут играть вдесятером. Когда его нет, «Зенит» очень силен. Матч за чемпионство? Нет, сейчас разыгрывается второе место и ниже. Сезон ещё не начинался, а уже было понятно, что «Зенит» выиграет ещё раз первенство страны», — цитирует Преснякова «Спорт-Экспресс».

Матч пройдёт 29 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 26 очков. «Динамо» — на втором месте (23 очка).

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