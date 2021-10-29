Головин не поможет «Монако» в матче с «Брестом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не примет участие в матче 12-го тура французской Лиги 1 с «Брестом».

«Дьятта по-прежнему страдает от повреждения после жёсткого подката. Он лучше себя чувствует, но ещё не восстановился на сто процентов. Он недостаточно тренировался с командой. Головин не в той форме, на которую я рассчитывал. Ему всё ещё нужна подготовка. Его не будет в команде. Фабрегас пытался успеть восстановиться, но его проблемы всё ещё актуальны», — цитирует главного тренера команды Нико Ковача Nicematin.

Матч между «Монако» и «Брестом» пройдёт 31 октября в Бресте на стадионе «Франсис Ле Бле». Начало — в 19:00 мск.

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