Балахнин: мало кто уходил из сборной России, не облитый помоями

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о перспективах сборной России на отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

«Сборная может выдать неплохой матч с младшими по рангу, но сказать, что у нас высокий мировой уровень, нельзя. Хотя Кипр и Мальту при всём к ним уважении обязаны обыграть. Радоваться можно любой победе, другое дело — запас прочности. Мы так устроены, что впадаем в эйфорию при малейшей возможности, видим себя чемпионами мира. Но проходит время, меняются результаты — и начинаем спускать собак на вчерашних героев. Вспомните всех тренеров сборной в последние десятилетия — мало кто уходил, не облитый помоями. Черчесов, Слуцкий… Боюсь, и Карпина это ждёт», — цитирует Балахнина «Матч ТВ».

Матч Россия — Хорватия пройдёт 14 ноября в Сплите на стадионе «Полюд». Начало — в 17:00 мск.

В настоящий момент сборная России, набравшая 19 очков, лидирует в группе H. Хорватия с 17 очками — на втором месте.

Ранее Влашич заявил, что Хорватия победит Россию и выйдет на чемпионат мира с первого места в группе.