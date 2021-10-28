Влашич: Хорватия победит Россию и выйдет на чемпионат мира с первого места в группе

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич поделился ожиданиями от матча с Россией в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Для нас огромный плюс в том, что сыграем дома. В Сплите замечательная атмосфера и потрясающие болельщики, они станут нашим девенадцатым игроком. Думаю, с их поддержкой мы выиграем у России и выйдем на чемпионат мира с первого места в группе! Впрочем, сначала нам нужно обыграть Мальту и только потом настраиваться на игру против России», — цитирует Влашича Bobsoccer.ru.

Матч Россия — Хорватия пройдёт 14 ноября в Сплите на стадионе «Полюд». Начало — в 17:00 мск.

В настоящий момент сборная России, набравшая 19 очков, лидирует в группе H. Хорватия с 17 очками — на втором месте.

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