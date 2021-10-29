Американская фигуристка Белл: я огромная фанатка российских фигуристок

Американская фигуристка Мэрайя Белл рассказала о своём отношении к российским одиночницам.

«Меня очень вдохновляют российские девушки с трикселями и квадами. Я и сама продолжаю работу над тройным акселем — понятно, что элементы ультра-си в женском одиночном катании становятся такой же необходимостью, как и в мужском», — сказала фигуристка в прямом эфире в Instagram Team USA.

Она также отметила, что в олимпийском сезоне нужна стабильность, поэтому она откажется от исполнения элементов ультра-си.

«Я огромная фанатка российских фигуристок, они просто потрясающие. Они ведь двигают наш вид спорта вперёд. И круто, что мне довелось кататься именно в их эпоху и соревноваться с ними», — добавила американка.

Напомним, что Белл тренируется под руководством Рафаэля Арутюняна. Он также является наставником трёхкратного чемпиона мира американца Нэйтана Чена.

Ранее Жулин заявил, что если Косторная не восстановила тройной аксель, то в Канаде ей будет очень тяжело.