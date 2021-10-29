Американская фигуристка Белл: я огромная фанатка российских фигуристок

Короткая ссылка
Американская фигуристка Мэрайя Белл рассказала о своём отношении к российским одиночницам.
Американская фигуристка Белл: я огромная фанатка российских фигуристок
  • Reuters

«Меня очень вдохновляют российские девушки с трикселями и квадами. Я и сама продолжаю работу над тройным акселем — понятно, что элементы ультра-си в женском одиночном катании становятся такой же необходимостью, как и в мужском», — сказала фигуристка в прямом эфире в Instagram Team USA.

Она также отметила, что в олимпийском сезоне нужна стабильность, поэтому она откажется от исполнения элементов ультра-си.

«Я огромная фанатка российских фигуристок, они просто потрясающие. Они ведь двигают наш вид спорта вперёд. И круто, что мне довелось кататься именно в их эпоху и соревноваться с ними», — добавила американка.

Напомним, что Белл тренируется под руководством Рафаэля Арутюняна. Он также является наставником трёхкратного чемпиона мира американца Нэйтана Чена.

Ранее Жулин заявил, что если Косторная не восстановила тройной аксель, то в Канаде ей будет очень тяжело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить