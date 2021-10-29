Кенневилль выступил с заявлением об уходе из «Флориды Пантерз» из-за скандала в «Чикаго Блэкхоукс»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Джоэль Кенневилль выступил с заявлением после отставки из-за секс-скандала в «Чикаго Блэкхоукс».
Кенневилль выступил с заявлением об уходе из «Флориды Пантерз» из-за скандала в «Чикаго Блэкхоукс»
  • © AP Photo/Jim Rassol

«С глубочайшим сожалением и раскаянием объявляю об уходе с поста главного тренера «Флориды Пантерз». Я хочу выразить своё сожаление по поводу боли, которую Кайл Бич сумел перенести. Моя бывшая команда подвела Кайла, в этом есть и моя доля вины. Я хочу подумать об этом, как и почему это произошло, а также найти время, чтобы понять, как сделать хоккейные площадки безопасными для всех», – цитирует Кенневилля официальный сайт НХЛ.

Напомним, что летом канадский специалист сообщил, что он не в курсе обвинений в сексуальном насилии против тогдашнего видеотренера «Чикаго Блэкхоукс» Брэда Олдрича в 2010 году, пока клуб участвовал в розыгрыше Кубка Стэнли.

Ранее «Флорида Пантерз» отправила в отставку Кенневилля из-за скандала в «Чикаго Блэкхоукс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить