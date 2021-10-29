Кенневилль выступил с заявлением об уходе из «Флориды Пантерз» из-за скандала в «Чикаго Блэкхоукс»

Бывший главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Джоэль Кенневилль выступил с заявлением после отставки из-за секс-скандала в «Чикаго Блэкхоукс».

«С глубочайшим сожалением и раскаянием объявляю об уходе с поста главного тренера «Флориды Пантерз». Я хочу выразить своё сожаление по поводу боли, которую Кайл Бич сумел перенести. Моя бывшая команда подвела Кайла, в этом есть и моя доля вины. Я хочу подумать об этом, как и почему это произошло, а также найти время, чтобы понять, как сделать хоккейные площадки безопасными для всех», – цитирует Кенневилля официальный сайт НХЛ.

Напомним, что летом канадский специалист сообщил, что он не в курсе обвинений в сексуальном насилии против тогдашнего видеотренера «Чикаго Блэкхоукс» Брэда Олдрича в 2010 году, пока клуб участвовал в розыгрыше Кубка Стэнли.

Ранее «Флорида Пантерз» отправила в отставку Кенневилля из-за скандала в «Чикаго Блэкхоукс».