В РФС рассказали, что нужно российским фанатам для посещения матча Хорватия — Россия

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила требования к российским болельщикам для допуска на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Хорватией и Россией.

«Для доступа на стадион необходим распечатанный входной билет, цифровой ковид-сертификат Евросоюза (EU digital COVID certificate), а также документ, удостоверяющий личность. Детям любого возраста для прохода на стадион требуется билет. Выдача цифровых ковид-сертификатов Евросоюза для российских болельщиков будет проводиться сертифицированной медицинской организацией рядом со входом на сектор А стадиона «Полюд» с 08:00 14 ноября 2021 года. Российские болельщики, предъявившие действующие сертификаты (на английском языке) о полной вакцинации (вакцины, зарегистрированные в Евросоюзе, а также «Спутник V») или документы, содержащие сведения о перенесённом заболевании в течение последних шести месяцев (на английском языке), смогут получить цифровой ковид-сертификат Евросоюза. Российские болельщики без сертификатов о вакцинации или выздоровлении смогут пройти экспресс-тест на антиген и при отрицательном результате получить цифровой ковид-сертификат Евросоюза», — говорится на официальном сайте РФС.

Матч Россия — Хорватия пройдёт 14 ноября в Сплите на стадионе «Полюд». Начало — в 17:00 мск.

В настоящий момент сборная России, набравшая 19 очков, лидирует в группе H. Хорватия с 17 очками — на втором месте.

Ранее Влашич заявил, что Хорватия победит Россию и выйдет на чемпионат мира с первого места в группе.