Тренер назвал главные правила бега в холодное время

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Анастасия Румянцева
Главный тренер Бегового сообщества Сергей Корнеев рассказал RT о правилах бега на улице в межсезонье, которые помогут избежать травм и простуды.
Тренер назвал главные правила бега в холодное время
  • Reuters

Эксперт подчеркнул, что не стоит начинать занятия в холодную погоду тем, кто в беге новичок, или тем, у кого был большой перерыв в тренировках.

«Лучшим решением будет начинать адаптировать свой организм к наступлению холодов с ранней осени. Регулярные занятия на свежем воздухе укрепляют иммунную систему, а значит, с наступлением холодов ваш организм уже будет закалён и риск подхватить инфекцию или простудиться будет гораздо ниже», — пояснил Корнеев.

Он рассказал, что стоит максимально закрывать тело, а также не забывать про бафф для шеи, перчатки и тёплые носки.

«Кроссовки лучше всего выбрать с протектором, так вы будете более устойчивы в гололёд, они дадут вам прекрасное сцепление. Главное правило экипировки в холод — многослойность. Первый слой — дышащая футболка или термобельё. Второй слой — лонгслив, а третий — ветровка, толщину которой вы подбираете в зависимости от температуры. Трико или леггинсы надеваете по такому же принципу: чем теплее на улице — тем тоньше, чем ниже температура — тем плотнее штаны», — добавил собеседник RT.

Специалист также заявил о необходимости сделать лёгкую разминку, но желательно в тепле, чтобы мышцы были «эластичны и готовы к холоду».

«По окончании занятий лучше как можно быстрее переместиться в тёплое помещение, чтобы не допускать переохлаждения организма и не провоцировать простудные заболевания. Пейте витаминные комплексы, ешьте больше сезонных овощей и фруктов, исключите фастфуд», — напомнил Корнеев. 

Кроме того, он пояснил, что необходимо хорошо высыпаться и проводить больше времени в кругу семьи. 

«Сбалансированное питание, снижение уровня стресса и хороший сон помогут вам остаться здоровыми, сильными и всегда полными энтузиазма и мотивации к занятиям спортом», — заключил тренер.

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