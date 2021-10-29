Деспотович пропустит матч с ЦСКА

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Нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович не примет участие в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Деспотович пропустит матч с ЦСКА
  • РИА Новости

«Деспотович пока не готовится к ближайшим играм. Сроки его восстановления будут понятны позже. Повторюсь, у нас каждая игра крайне важная. Неважно, в ноябре она или в декабре. Есть общепринятая тренерская философская мысль, что самый важный матч — это следующий», — заявил главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий.

Футболист уже восстановился после травмы камбаловидной мышцы. Деспотович тренируется в общей группе.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в семи матчах «Рубина» и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Деспотович вернулся в общую группу и может сыграть с ЦСКА.

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