Деспотович пропустит матч с ЦСКА

Нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович не примет участие в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

«Деспотович пока не готовится к ближайшим играм. Сроки его восстановления будут понятны позже. Повторюсь, у нас каждая игра крайне важная. Неважно, в ноябре она или в декабре. Есть общепринятая тренерская философская мысль, что самый важный матч — это следующий», — заявил главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий.

Футболист уже восстановился после травмы камбаловидной мышцы. Деспотович тренируется в общей группе.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в семи матчах «Рубина» и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Деспотович вернулся в общую группу и может сыграть с ЦСКА.