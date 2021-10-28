«РБ Спорт»: Деспотович вернулся в общую группу и может сыграть против ЦСКА
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Футболист восстановился после травмы камбаловидной мышцы, сообщает «РБ Спорт». По информации источника, Деспотович занимается в общей группе с небольшими ограничениями.
Его участие в матче с московским ЦСКА всё ещё под вопросом — решение будет принято после согласования тренерским и медицинским штабами.
В нынешнем сезоне форвард принял участие в семи матчах «Рубина», в которых забил один мяч.
Ранее сообщалось, что Хави согласовал контракт с «Барселоной».