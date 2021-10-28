Фигурист Гуменник занимает первое место после короткой программы на турнире в Нур-Султане

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Россиянин Пётр Гуменник лидирует после короткой программы на Мемориале Дениса Тена по фигурному катанию в Нур-Султане (Казахстан).
Фигурист Гуменник занимает первое место после короткой программы на турнире в Нур-Султане
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Гуменник получил от судей после первого проката 91,84 балла.

На втором месте идёт его соотечественник Марк Кондратюк (84,79). Третью позицию занимает Михаил Селевко из Эстонии (78,8 балла).

Еще один россиянин — Андрей Мозалёв — располагается на пятом месте (72,76).

Соревнования в Нур-Султане завершатся 31 октября.

Ранее двукратный олимпийский призёр в танцах на льду Александр Жулин оценил шансы российских фигуристок Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой и Алёны Косторной на медали на втором этапе Гран-при сезона-2021/22 — Skate Canada.

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