Ракицкий рассказал, что необходимо сделать «Зениту» для победы над «Ювентусом»

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился ожиданиями от предстоящей выездной игры с туринским «Ювентусом» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Для нас всё решится в Турине. Если выиграем, шанс на выход из группы будет. Мне кажется, что для этого надо расслабиться. Что нам терять? Нужно выходить, показывать хороший футбол и забивать мячи. Забьём — они побегут отыгрываться, мы им ещё забьём», — заявил Ракицкий в интервью клубной пресс-службе.

Матч «Ювентус» — «Зенит» пройдёт 2 ноября в Турине и начнётся в 23:00 (мск).

Ранее Шварц назвал «Зенит» топ-командой без слабых мест.