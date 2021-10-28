Тухугов — об избиении Макгрегором диджея: не умеет человек вести себя в нетрезвом состоянии

Российский боец cмешанных единоборств Зубайра Тухугов отреагировал на новость о том, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор избил итальянского диджея и телеведущего Франческо Фаччинетти и сломал ему нос.

«От Макгрегора можно ожидать всего. Он алкоголик и наркоман, может в нетрезвом состоянии человека побить, журналиста. Любого способен ударить. Он не думает, что он профессиональный спортсмен. Не может спортсмен так делать, если не оскорбляли его честь. Уверен, что его честь никто не оскорблял. Ему наплевать. Не умеет себя вести человек в нетрезвом состоянии. В будущем Конор может что-то ещё хуже сделать. Не удивлён, что его судят и могут посадить в тюрьму. Уверен, что он больше никогда не станет чемпионом», — цитирует Тухугова Sport24.

17 октября Фаччинетти заявил, что был избит Макгрегором и подал в суд на ирландского бойца.

Ранее Махачев высказался о возможном бое с Макгрегором.