Тухугов — об избиении Макгрегором диджея: не умеет человек вести себя в нетрезвом состоянии

Короткая ссылка
Российский боец cмешанных единоборств Зубайра Тухугов отреагировал на новость о том, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор избил итальянского диджея и телеведущего Франческо Фаччинетти и сломал ему нос.
Тухугов — об избиении Макгрегором диджея: не умеет человек вести себя в нетрезвом состоянии
  • AP

«От Макгрегора можно ожидать всего. Он алкоголик и наркоман, может в нетрезвом состоянии человека побить, журналиста. Любого способен ударить. Он не думает, что он профессиональный спортсмен. Не может спортсмен так делать, если не оскорбляли его честь. Уверен, что его честь никто не оскорблял. Ему наплевать. Не умеет себя вести человек в нетрезвом состоянии. В будущем Конор может что-то ещё хуже сделать. Не удивлён, что его судят и могут посадить в тюрьму. Уверен, что он больше никогда не станет чемпионом», — цитирует Тухугова Sport24.

17 октября Фаччинетти заявил, что был избит Макгрегором и подал в суд на ирландского бойца.

Ранее Махачев высказался о возможном бое с Макгрегором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить