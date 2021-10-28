Чемпион UFC Блахович: смотрел бои Фёдора Емельяненко, ещё когда был ребёнком

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом дивизионе Ян Блахович поделился впечатлениями от победы легендарного россиянина Фёдора Емельяненко над Тимоти Джонсоном.

«Я видел этот нокаут. 45 лет, но Фёдор в форме, и мастерство ещё при нём. Емельяненко — это настоящая легенда. Я смотрел его бои, ещё когда был ребёнком. У него до сих пор есть сила. Мне кажется, что Фёдор останется Фёдором и в 60 лет. Слова Кормье о том, что Фёдор был бы средним бойцом в UFC? Можно говорить всё что угодно. Никто не знает, что могло бы произойти. Конечно, в своё время Фёдор был лучшим, без сомнений. Но что касается его шансов в UFC, то этого мы никогда не узнаем. Это прошлое, мы не можем вернуть время, нужно смотреть в будущее», — цитирует Блаховича «Чемпионат».

На турнире Bellator 269, который проходил в Москве, Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде.

Ранее Волков признался, что Фёдор Емельяненко впечатлил его в бою с Джонсоном.