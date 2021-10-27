Волков: Фёдор Емельяненко очень впечатлил в бою с Джонсоном

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков поделился впечатлениями от победы Фёдора Емельяненко над Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.
Волков: Фёдор Емельяненко очень впечатлил в бою с Джонсоном
  • © BELLATOR MMA
  • РИА Новости

«Отличный бой. Фёдор очень впечатлил. Мне кажется, что за последние несколько лет он был в своей наилучшей форме. Соперник был молодой и сильный, я дрался когда-то с Джонсоном. Но Емельяненко разобрал Тимоти, разобрал все нюансы, сыграл на них. Очень классный поединок, я порадовался. Такого Фёдора мы и привыкли видеть. Надеюсь, что, если он вернётся, именно такие поединки он и будет показывать», — цитирует Волкова «Чемпионат».

45-летний Емельяненко одержал досрочную победу над Джонсоном, нокаутировав американца в первом раунде.

Ранее cообщалось, что Фёдор Емельяненко вошёл в топ-3 рейтинга тяжеловесов Bellator.

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