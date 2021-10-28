В «Кубани» прокомментировали разгромную победу над «Краснодаром» в Кубке России

Заместитель генерального директора «Кубани» по спортивным вопросам Эдуард Сафонов высказался о победе над «Краснодаром» в Кубке России (3:0).

«Мы стремимся к победе в каждой игре, всегда хотим выигрывать. Понятно, что вокруг этой встречи был большой ажиотаж. Это естественно и абсолютно нормально. Всё-таки дерби, соперник очень статусный, топ-клуб РПЛ. Конечно, он был фаворитом. Но тем и хорош футбол, что здесь возможно всё. Причём и по счёту, и по игре мы победили очень уверенно. Всё по делу. Можно только поздравить и поблагодарить тренерский штаб, ребят и, самое главное, наших болельщиков. Всех, кто переживал в этот вечер за нашу команду», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что победу можно назвать исторической и что выигрыш над «Краснодаром» может стать отправной точкой для «Кубани».

В матче группового этапа Кубка России по футболу «Кубань» разгромила «Краснодар» со счётом 3:0.

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