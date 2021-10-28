Аленичев — о разгроме «Спартака»: это говорит о безволии и бесхарактерности
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«И конечно, проигрывать 1:7 принципиальному сопернику — это просто говорит о безволии, бесхарактерности, что недопустимо для такого клуба. Сейчас модно говорить, что когда негативный результат, то виноват тренер. Я считаю, что всё-таки не нужно футболистам снимать ответственность с себя. То, что делает тренер до игры, донося свои требования, принципы, философию игры, футболисты должны впитывать. Главные действующие лица на поле — это футболисты», — цитирует Аленичева «Матч ТВ».
Напомним, что в матче 12-го тура РПЛ «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Зенита». Матч завершился со счётом 1:7.
Ранее «Спартак» поблагодарил «Баварию» после вылета из Кубка Германии.