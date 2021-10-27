УНИКС победил «Басконию» в матче баскетбольной Евролиги

В рамках регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС одержал победу над испанской «Басконией».

Встреча, проходившая в «Баскет-холле» в Казани, завершилась победой хозяев со счётом 83:69.

Самым результативным игроком поединка стал защитник «Басконии» Уэйд Болдуин, набравший 23 очка. У УНИКСа по 14 очков на счету форвардов Джона Брауна и Андрея Воронцевича.

УНИКС в таблице занимает 15-е место, имея две победы. Следующую игру казанцы проведут дома 29 октября против мадридского «Реала».

Ранее УНИКС уступил «Анадолу Эфес» в баскетбольной Евролиге.