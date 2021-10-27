УНИКС победил «Басконию» в матче баскетбольной Евролиги

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС одержал победу над испанской «Басконией».
УНИКС победил «Басконию» в матче баскетбольной Евролиги
  • © euroleague.net

Встреча, проходившая в «Баскет-холле» в Казани, завершилась победой хозяев со счётом 83:69.

Самым результативным игроком поединка стал защитник «Басконии» Уэйд Болдуин, набравший 23 очка. У УНИКСа по 14 очков на счету форвардов Джона Брауна и Андрея Воронцевича.

УНИКС в таблице занимает 15-е место, имея две победы. Следующую игру казанцы проведут дома 29 октября против мадридского «Реала».

Ранее УНИКС уступил «Анадолу Эфес» в баскетбольной Евролиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить