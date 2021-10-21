УНИКС уступил «Анадолу Эфес» в баскетбольной Евролиге

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Казанский УНИКС потерпел поражение от стамбульского «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
УНИКС уступил «Анадолу Эфес» в баскетбольной Евролиге
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счётом 2:0 в пользу турецкой команды.

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты коллектива из России Лоренцо Браун и Айзейя Канаан, которые набрали по 16 очков. У хозяев по 14 баллов в свой актив записали Родриг Бьёбуа и Элайджа Брайант.

В следующем матче Евролиги УНИКС сыграет с испанской «Басконией».

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал четвёртую победу подряд в Единой лиге ВТБ.

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