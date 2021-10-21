УНИКС уступил «Анадолу Эфес» в баскетбольной Евролиге
- РИА Новости
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Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счётом 2:0 в пользу турецкой команды.
Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты коллектива из России Лоренцо Браун и Айзейя Канаан, которые набрали по 16 очков. У хозяев по 14 баллов в свой актив записали Родриг Бьёбуа и Элайджа Брайант.
В следующем матче Евролиги УНИКС сыграет с испанской «Басконией».
Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал четвёртую победу подряд в Единой лиге ВТБ.