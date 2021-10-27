Юран не стал комментировать слухи о том, что возглавит «Химки»
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«Пока хотел бы оставить это без комментария. Не могу пока ни опровергнуть, ни подтвердить», — цитирует Юрана «РБ Спорт».
«Химки» с 11 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. После ухода Игоря Черевченко с поста главного тренера команды исполняющим его обязанности стал Игорь Ющенко.
Юран уже возглавлял «Химки» в 2008 и 2020 годах. «СКА-Хабаровск» под его руководством занимает шестое место в ФНЛ.
Ранее «Химки» подтвердили отставку Игоря Черевченко с поста главного тренера.