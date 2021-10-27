Юран не стал комментировать слухи о том, что возглавит «Химки»

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Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран отреагировал на информацию о том, что может стать наставником «Химок».
Юран не стал комментировать слухи о том, что возглавит «Химки»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Пока хотел бы оставить это без комментария. Не могу пока ни опровергнуть, ни подтвердить», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

«Химки» с 11 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. После ухода Игоря Черевченко с поста главного тренера команды исполняющим его обязанности стал Игорь Ющенко.

Юран уже возглавлял «Химки» в 2008 и 2020 годах. «СКА-Хабаровск» под его руководством занимает шестое место в ФНЛ.

Ранее «Химки» подтвердили отставку Игоря Черевченко с поста главного тренера.

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