Семак заявил, что Дуглас Сантос и Кузяев пропустят матч с «Динамо»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов команды перед матчем 13-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо».

«Что касается Малкома, то пока он не тренируется в общей группе, но мы надеемся, что он всё-таки сможет принять участие в игре — пока это под вопросом. У Дугласа небольшое повреждение, и эту игру он точно пропустит. Так же, как и Кузяев: прошлый матч он пропускал из-за дисквалификации и из-за повреждения, которое он получил в игре против «Ювентуса». Далер тоже не сможет нам помочь», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

По его словам, выход Сантоса в последующих играх будет зависеть от его восстановления. Специалист допускает, что игрок вполне может пропустить от одной до трёх игр.

«Мы надеемся на лучшее и будем наблюдать за его реабилитацией и прогрессом», — добавил тренер.

Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится 29 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Сантос пропустит две ближайшие игры «Зенита».