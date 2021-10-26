Bobsoccer: Сантос пропустит две ближайшие игры «Зенита»
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Бразильский защитник, скорее всего, восстановится лишь после паузы на матчи сборных, сообщает Bobsoccer.
Вместе с тем источник утверждает, что Малком, по всей видимости, успеет восстановиться к матчу с «Ювентусом».
«Зенит» в игре 13-го тура чемпионата России примет на своём поле московское «Динамо» 29 октября, а затем, 2 ноября, сыграет в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом» в Турине.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о невызове нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России на ноябрьские матчи.