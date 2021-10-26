Bobsoccer: Сантос пропустит две ближайшие игры «Зенита»

Защитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Дуглас Сантос из-за травмы не примет участия в двух ближайших матчах команды с берегов Невы.

Бразильский защитник, скорее всего, восстановится лишь после паузы на матчи сборных, сообщает Bobsoccer.

Вместе с тем источник утверждает, что Малком, по всей видимости, успеет восстановиться к матчу с «Ювентусом».

«Зенит» в игре 13-го тура чемпионата России примет на своём поле московское «Динамо» 29 октября, а затем, 2 ноября, сыграет в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом» в Турине.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о невызове нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России на ноябрьские матчи.