Bobsoccer: Сантос пропустит две ближайшие игры «Зенита»

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Защитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Дуглас Сантос из-за травмы не примет участия в двух ближайших матчах команды с берегов Невы.
Bobsoccer: Сантос пропустит две ближайшие игры «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Бразильский защитник, скорее всего, восстановится лишь после паузы на матчи сборных, сообщает Bobsoccer.

Вместе с тем источник утверждает, что Малком, по всей видимости, успеет восстановиться к матчу с «Ювентусом».

«Зенит» в игре 13-го тура чемпионата России примет на своём поле московское «Динамо» 29 октября, а затем, 2 ноября, сыграет в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом» в Турине.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о невызове нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России на ноябрьские матчи.

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