Итальянский агент заявил, что на данный момент интереса клубов к Алексею Миранчуку нет

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Известный итальянский агент Валерио Джуффрида, который являлся посредником при переходе российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту», ответил на вопрос о возможной аренде хавбека в другую команду.
Итальянский агент заявил, что на данный момент интереса клубов к Алексею Миранчуку нет
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«Да, Вадим Шпинёв (агент Миранчука. — RT) приедет. Но на данный момент интереса клубов к Миранчуку нет. После разговора мы примем решение, что делать дальше. Или Миранчук продолжит в «Аталанте», или это будет аренда», — цитирует Джуффриду «РБ Спорт».

Недавно Шпинёв сообщил, что намерен встретится с руководством «Аталанты» и обсудить возможную аренду игрока.

Миранчук перешёл в «Аталанту» осенью 2020 года. В нынешнем сезоне россиянин сыграл за коллектив из Бергамо в семи матчах и отметился одной результативной передачей.

Ранее спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси прокомментировал слухи о намерении арендовать Миранчука.

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