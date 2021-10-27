Дюков высказался о проекте Hypecube по изменению формата проведения РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о возможном использовании проекта голландской компании Hypecube для изменения формата проведения Российской премьер-лиги.

«Что касается формата РПЛ, мы объявили, что РФС, клубы и лига взяли паузу в связи с отсутствием определённости в отношении международного календаря. Непонятно, что будет с международными матчами, это тоже влияет. Кроме того, в ноябре-декабре запланировано проведение ЧМ по футболу. Это заберёт у нас ряд дат, которые мы могли бы использовать», — сказал Дюков во время брифинга РФС.

По его словам, в следующем сезоне в лиге точно не планируется никаких изменений, но в следующем году организация и клубы вернутся к данному вопросу.

«Что касается ФНЛ, проводится анализ. Думаю, в ноябре уже будет принято решение, в каком формате будут проводиться соревнования в ФНЛ-1 и ФНЛ-2», — добавил Дюков.

Ранее Дюков прокомментировал информацию о телеправах компании Telesport на матчи сборной России и РПЛ.