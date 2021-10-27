Митрофанов: запускаются программы B, C, A для тренеров

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о тренерских программах.

«Программа разрабатывается, готова к запуску. Запускаются программы B, C, A для тренеров. Программы были полностью переработаны. Совершенно новые разделы добавлены: общение с прессой, навыки конфликтологии. Будем развивать тренерские программы, программы подготовки специалистов. Другое дело, что некоторые из них требуют личного присутствия. Не видим возможности проводить подготовку онлайн. Программы подготовки директоров перенесены на следующий год. Это не говорит о том, что работа не ведётся. При этом работа ведётся в полном объёме», — сказал Митрофанов.

Ранее Дюков заявил, что лига и клубы единогласно проголосовали за «Матч ТВ».