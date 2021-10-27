Южный заявил, что ждёт победы от сборной России на Кубке Дэвиса

Короткая ссылка
Российский теннисист Михаил Южный поделился ожиданиями от Кубка Дэвиса, где за сборную России выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.
Южный заявил, что ждёт победы от сборной России на Кубке Дэвиса
  • Reuters

«Сложно представить, что в данном списке будут какие-то изменения. В состав, по сути, вошли все наши лучшие теннисисты. Больше некому играть. Если кто-то будет не готов выступить, то придётся справляться без него. Два года назад играли без Медведева, но показали достойный результат, добравшись до полуфинала», — заявил Южный в интервью RT.

Он добавил, что будет ждать только победы от национальной команды. Южный также рассказал, на какие команды стоит обратить внимание на Кубке Дэвиса.

«На самом деле в Кубке Дэвиса их достаточно много: это Италия с Маттео Берреттини, Сербия с Новаком Джоковичем и Филипом Крайиновичем, Канада с Денисом Шаповаловым, Германия с Михаилом Зверевым. Испанию я бы также не стал сбрасывать со счетов. Из-за травмы на турнире не выступит Рафаэль Надаль, но состав команды очень приличный», — добавил теннисист.

Ранее Южный заявил, что Санкт-Петербург давно готов и хочет проводить соревнования более высокого статуса

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить