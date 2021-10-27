Южный заявил, что ждёт победы от сборной России на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Михаил Южный поделился ожиданиями от Кубка Дэвиса, где за сборную России выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

«Сложно представить, что в данном списке будут какие-то изменения. В состав, по сути, вошли все наши лучшие теннисисты. Больше некому играть. Если кто-то будет не готов выступить, то придётся справляться без него. Два года назад играли без Медведева, но показали достойный результат, добравшись до полуфинала», — заявил Южный в интервью RT.

Он добавил, что будет ждать только победы от национальной команды. Южный также рассказал, на какие команды стоит обратить внимание на Кубке Дэвиса.

«На самом деле в Кубке Дэвиса их достаточно много: это Италия с Маттео Берреттини, Сербия с Новаком Джоковичем и Филипом Крайиновичем, Канада с Денисом Шаповаловым, Германия с Михаилом Зверевым. Испанию я бы также не стал сбрасывать со счетов. Из-за травмы на турнире не выступит Рафаэль Надаль, но состав команды очень приличный», — добавил теннисист.

Ранее Южный заявил, что Санкт-Петербург давно готов и хочет проводить соревнования более высокого статуса