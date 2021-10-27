Южный: Петербург давно готов и хочет проводить соревнования более высокого статуса

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Двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный прокомментировал возможность проводить крупные турниры по теннису в Санкт-Петербурге.
Южный: Петербург давно готов и хочет проводить соревнования более высокого статуса
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«К сожалению, в данной ситуации далеко не всё зависит от организаторов. Решение принимает ATP. Знаю, что Петербург давно готов и хочет проводить соревнования более высокого статуса, переговоры ведутся», — заявил Южный в интервью RT.

Он также рассказал, выступал ли он при пустых трибунах за свою карьеру.

«Совсем без болельщиков, конечно, нет. Но были матчи, на которые приходило совсем мало зрителей. Атмосфера на корте сразу совсем другая. Ощущается пустота, отсутствуют энергетика, поддержка. Играть в таких условиях намного сложнее», — добавил Южный.

Ранее Южный заявил, что Медведев может выиграть Итоговый турнир ATP-2021.

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