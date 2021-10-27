Южный заявил, что Медведев может выиграть Итоговый турнир ATP-2021

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева на Итоговом турнире Aссоциации теннисистов-профессионалов (АTP) 2021 года в Турине.

«Думаю, что Медведев может выиграть в Турине. В отличие от ряда других теннисистов, Даниил уже обеспечил себе участие в турнире и планомерно к нему готовится. При этом ещё не все восемь участников определены. Многие теннисисты сейчас будут выкладываться на оставшихся турнирах в Петербурге, Вене, Стокгольме и Париже, чтобы попасть в число восьми лучших, в результате физически могут подойти к нему не в самой хорошей форме. Вообще, конец сезона обычно очень непредсказуем», — заявил Южный в интервью RT.

Итоговый турнир ATP пройдёт в Турине 14—21 ноября.

Ранее Южный заявил, что в закрытых помещениях Карацев смотрелся очень хорошо.