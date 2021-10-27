Южный заявил, что Медведев может выиграть Итоговый турнир ATP-2021

Короткая ссылка
Двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева на Итоговом турнире Aссоциации теннисистов-профессионалов (АTP) 2021 года в Турине.
Южный заявил, что Медведев может выиграть Итоговый турнир ATP-2021
  • AP

«Думаю, что Медведев может выиграть в Турине. В отличие от ряда других теннисистов, Даниил уже обеспечил себе участие в турнире и планомерно к нему готовится. При этом ещё не все восемь участников определены. Многие теннисисты сейчас будут выкладываться на оставшихся турнирах в Петербурге, Вене, Стокгольме и Париже, чтобы попасть в число восьми лучших, в результате физически могут подойти к нему не в самой хорошей форме. Вообще, конец сезона обычно очень непредсказуем», — заявил Южный в интервью RT.

Итоговый турнир ATP пройдёт в Турине 14—21 ноября.

Ранее Южный заявил, что в закрытых помещениях Карацев смотрелся очень хорошо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить