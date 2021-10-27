Южный: в закрытых помещениях Карацев смотрелся очень хорошо

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Двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный оценил шансы российского теннисиста Аслана Карацева на Итоговом турнире Aссоциации теннисистов-профессионалов 2021 года.
Южный: в закрытых помещениях Карацев смотрелся очень хорошо
  • AP

«В нашем мире возможно всё. Но, как мне кажется, задача очень непростая. Ему, получается, нужно выигрывать чуть ли не все последующие матчи. Может быть, победы на «Мастерсе» в Париже и будет достаточно. Однако там будут очень серьёзные соперники», — заявил Южный в интервью RT.

При этом он заметил, что выиграть «Мастерс» в Париже будет очень сложно.

«В закрытых помещениях Аслан смотрелся очень хорошо. Поэтому я думаю, что на оставшихся турнирах, которые также пройдут на харде, он будет показывать приличный теннис», — добавил Южный.

Напомним, что Карацев в финале турнира Кубка Кремля одержал победу над хорватом Марином Чиличем со счётом 6:2, 6:4.

Ранее Хачанов и Рублёв пробились во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге.

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