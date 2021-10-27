Дина и Арина Аверины с первых мест вышли в финалы ЧМ в упражнениях с обручем и с мячом

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины с первых мест вышли в финалы чемпионата мира в упражнениях с обручем и с мячом.

В квалификации в упражнениях с мячом результат Дины Авериной составил 28,875 балла, Арины — 28,550 балла.

В квалификации в упражнениях с обручем Дина также стала лучшей, набрав 27,850 балла. Арина — третья (27,150 балла).

Аверины также лидируют в квалификации в личном многоборье после двух снарядов: у Дины — 56,725 балла, у Арины — 55,700 балла.

Ранее Батыршина заявила, что её выворачивает наружу от мужской художественной гимнастики испанского направления.