Московский «Спартак» одержал волевую победу над нижегородским «Торпедо» на своём льду в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 5:3 в пользу столичной команды.

В составе «Спартака» хет-трик оформил Сергей Широков (45-я, 49-я и 60-я минуты) Также по шайбе забросили Джейк Виртанен (3-я) и Семён Ручкин (47-я). У «Торпедо» отличились Дамир Жафяров (13-я), Зият Пайгин (30-я) и Теодор Леннстрём (43-я).

Таким образом, «Спартак» одержал пятую победу подряд в КХЛ сезона-2021/22.

Ранее «Металлург» одержал четвёртую победу подряд в матче КХЛ.