«Спартак» одержал пятую победу подряд в КХЛ
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
Игра, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 5:3 в пользу столичной команды.
В составе «Спартака» хет-трик оформил Сергей Широков (45-я, 49-я и 60-я минуты) Также по шайбе забросили Джейк Виртанен (3-я) и Семён Ручкин (47-я). У «Торпедо» отличились Дамир Жафяров (13-я), Зият Пайгин (30-я) и Теодор Леннстрём (43-я).
Таким образом, «Спартак» одержал пятую победу подряд в КХЛ сезона-2021/22.
Ранее «Металлург» одержал четвёртую победу подряд в матче КХЛ.