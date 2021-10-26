«Спартак» одержал пятую победу подряд в КХЛ

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Московский «Спартак» одержал волевую победу над нижегородским «Торпедо» на своём льду в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» одержал пятую победу подряд в КХЛ
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Игра, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 5:3 в пользу столичной команды.

В составе «Спартака» хет-трик оформил Сергей Широков (45-я, 49-я и 60-я минуты) Также по шайбе забросили Джейк Виртанен (3-я) и Семён Ручкин (47-я). У «Торпедо» отличились Дамир Жафяров (13-я), Зият Пайгин (30-я) и Теодор Леннстрём (43-я).

Таким образом, «Спартак» одержал пятую победу подряд в КХЛ сезона-2021/22.

Ранее «Металлург» одержал четвёртую победу подряд в матче КХЛ.

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