«Металлург» одержал четвёртую победу подряд в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» переиграл на своём льду челябинский «Трактор» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

В составе команды Ильи Воробьёва шайбы забросили Брендан Лайпсик (12-я минута), Джош Карри (27-я), Павел Акользин (57-я). В челябинском клубе отличились Лукаш Седлак (19-я) и Владимир Ткачёв (35-я).

Таким образом, «магнитка» продлила победную серию до четырёх матчей.

«Металлург» (40 очков) лидирует в Восточной конференции, «Трактор» (36) идёт на втором месте.

Ранее сообщалось, что СКА разгромил «Авангард» в матче КХЛ.