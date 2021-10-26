«Металлург» одержал четвёртую победу подряд в матче КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» переиграл на своём льду челябинский «Трактор» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» одержал четвёртую победу подряд в матче КХЛ
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Игра, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

В составе команды Ильи Воробьёва шайбы забросили Брендан Лайпсик (12-я минута), Джош Карри (27-я), Павел Акользин (57-я). В челябинском клубе отличились Лукаш Седлак (19-я) и Владимир Ткачёв (35-я).

Таким образом, «магнитка» продлила победную серию до четырёх матчей.

«Металлург» (40 очков) лидирует в Восточной конференции, «Трактор» (36) идёт на втором месте.

Ранее сообщалось, что СКА разгромил «Авангард» в матче КХЛ.

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