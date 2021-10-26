«Металлург» одержал четвёртую победу подряд в матче КХЛ
- @MetallurgMgn
Игра, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.
В составе команды Ильи Воробьёва шайбы забросили Брендан Лайпсик (12-я минута), Джош Карри (27-я), Павел Акользин (57-я). В челябинском клубе отличились Лукаш Седлак (19-я) и Владимир Ткачёв (35-я).
Таким образом, «магнитка» продлила победную серию до четырёх матчей.
«Металлург» (40 очков) лидирует в Восточной конференции, «Трактор» (36) идёт на втором месте.
Ранее сообщалось, что СКА разгромил «Авангард» в матче КХЛ.