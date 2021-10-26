Андухар: Россия сейчас номер один в мужском теннисе

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Испанец Пабло Андухар прокомментировал успехи российских теннисистов в сезоне-2021.
Андухар: Россия сейчас номер один в мужском теннисе
  • AP

«Россия сейчас номер один в мужском теннисе в мире. Все лидеры вашей сборной находятся в топ-20 мирового рейтинга. Возможно, выступать так здорово им помогает российский менталитет, характер. Все они очень сильные игроки», — цитирует 35-летнего испанца ТАСС.

По его мнению, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов являются главными претендентами на победу в турнире в Санкт-Петербурге.

St. Petersburg Open проходит с 24 по 31 октября.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) направила игрокам письмо с рекомендацией пройти полную вакцинацию от коронавируса.

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