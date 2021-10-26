В ATP сообщили о введении новых правил для невакцинированных теннисистов

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) направила игрокам письмо с рекомендацией пройти полную вакцинацию от коронавируса.

Как сообщает Tennis Majors, в АТР не будут делать вакцинацию обязательным требованием для теннисистов, при этом отмечено, что ассоциация поддерживает любые решение правительств или органов здравоохранения стран, в которых будут проходит соревнования. По информации источника, невакцинированные теннисисты будут подвергаться большему количеству тестов, чем их вакцинированные коллеги.

Также невакцинированные игроки с положительным результатом теста на COVID-19 или имевшие близкий контакт с тем, у кого результат теста оказался положительным, будут вынуждены сняться с соревнований без компенсации призовых.

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