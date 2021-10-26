Клеймёнов — о встрече «Спартака» с болельщиками: очевидно, что контакт должен быть

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Член совета директоров московского «Спартака» Кирилл Клеймёнов прокомментировал возможную встречу болельщиков с футболистами столичной команды.
Клеймёнов — о встрече «Спартака» с болельщиками: очевидно, что контакт должен быть
  • © spartak.com

«Любая команда создана для болельщиков. Это очевидно, что контакт должен быть, тем более если этого хотят сами фанаты. А что касается организации этой встречи, то этим занимается не совет директоров, а генеральный директор команды», — цитирует Клеймёнова Sport24.

Напомним, что «Спартак» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги потерпел разгромное поражение от «Зенита» в Санкт-Петербурге (1:7). Красно-белые впервые в истории пропустили от команды с берегов Невы семь мячей в ходе одного матча.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» выразили готовность провести встречу с болельщиками.

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