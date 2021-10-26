В «Спартаке» выразили готовность провести встречу с болельщиками

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что в клубе готовы провести встречу с болельщиками после разгромного поражения от петербургского «Зенита» (1:7) в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
В «Спартаке» выразили готовность провести встречу с болельщиками
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«Неоднократно говорил, что клуб и команда открыты для разговора с болельщиками. Если какие-то фанатские объединения выступят с инициативой о разговоре, то прятаться от них никто не будет», — приводит слова Зеленова Sport24.

В матче с «Зенитом» красно-белые потерпели самое крупное поражение за всё время выступлений в чемпионатах России. После 12 туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» проведут встречу с командой и Виторией.

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