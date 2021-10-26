В «Спартаке» выразили готовность провести встречу с болельщиками
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«Неоднократно говорил, что клуб и команда открыты для разговора с болельщиками. Если какие-то фанатские объединения выступят с инициативой о разговоре, то прятаться от них никто не будет», — приводит слова Зеленова Sport24.
В матче с «Зенитом» красно-белые потерпели самое крупное поражение за всё время выступлений в чемпионатах России. После 12 туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» проведут встречу с командой и Виторией.