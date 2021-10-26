СЭ: болельщики «Спартака» проведут встречу с командой и Виторией
- © spartak.com
По информации «Спорт-Экспресса», болельщики хотят обсудить неудовлетворительные результаты клуба. Встреча состоится в конце октября.
Напомним, что в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 7:1. В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.
Ранее Азмуна признали лучшим игроком 12-го тура РПЛ по версии WhoScored.