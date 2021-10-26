СЭ: болельщики «Спартака» проведут встречу с командой и Виторией

Болельщики московского «Спартака» из объединений «Фратрия» и Supporters Group встретятся с командой и главным тренером Руем Виторией.

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По информации «Спорт-Экспресса», болельщики хотят обсудить неудовлетворительные результаты клуба. Встреча состоится в конце октября. Напомним, что в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 7:1. В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Ранее Азмуна признали лучшим игроком 12-го тура РПЛ по версии WhoScored.