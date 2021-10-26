Азмун признан лучшим игроком 12-го тура РПЛ по версии WhoScored

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун вошёл в символическую сборную 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 12-го тура РПЛ.

Лучшим игроком тура с оценкой 10,0 стал нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Он оформил дубль в разгромном матче против «Спартака» (7:1).

Сборная тура: Гиорги Шелия («Ахмат»), Тонни де Вильена («Краснодар»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Тин Едвай («Локомотив»), Денис Терентьев («Ростов»), Вячеслав Грулёв («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Арсена Захарян («Динамо»), Андрей Мостовой («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»), Сердар Азмун («Зенит»).

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