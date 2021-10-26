Детский тренер Максименко: переворачивать ситуацию в «Спартаке» нужно не с вратаря

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Вячеслав Ковнеристов, детский тренер голкипера московского «Спартака» Александра Максименко, прокомментировал ситуацию в стане красно-белых.
Детский тренер Максименко: переворачивать ситуацию в «Спартаке» нужно не с вратаря
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«Переворачивать ситуацию в «Спартаке» нужно не с вратарской позиции, надо во всей команде наводить порядок. В профессиональной лиге защитники не имеют права допускать такие детские ошибки. Из-за того, что творится на задней линии, любой вратарь может засомневаться в своих действиях. В моей практике тоже было такое, но ничего. Саша выкарабкается, всё будет нормально — с психикой у него всё в порядке. Прежде, чем что-то добавлять, нужно навести порядок в целом. На одном нападении далеко не уедешь. Можно забить пять и пропустить ещё больше», — цитирует Ковнеристова «Чемпионат».

Напомним, что в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 7:1. В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

Ранее Миранчук был признан худшим игроком «Аталанты» во втором матче подряд.

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