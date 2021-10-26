Газизов — о решении суда по компенсации за его увольнение: меня это не касается

Бывший генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал решение Московского арбитражного суда, связанное с выплатой ему компенсации после увольнения.

«Здесь претензии к Федуну, а не ко мне. Они отказались от претензий ко мне, меня эти вещи не касаются. Это внутрикорпоративный спор, который всегда может быть между акционерами», — цитирует Газизова ТАСС.

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает пост гендиректора «Уфы».

Ранее сообщалось, что Газизов не получит от «Спартака» выходное пособие в размере 400 млн рублей.