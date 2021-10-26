Газизов не получит от «Спартака» выходное пособие в размере 400 млн рублей

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Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы столичного «Спартака», сообщила, что Московский арбитражный суд удовлетворил требования компании «Капитальные активы» в части непризнания пункта по выплате выходного пособия Шамилю Газизову.
Газизов не получит от «Спартака» выходное пособие в размере 400 млн рублей
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«Решение совета директоров о передаче полномочий господину Федуну отменено. Соответственно, соглашение в части выплаты Газизову выходных пособий в сумме 400 млн рублей признано судом незаконным. Дело завершено, решение вступает в силу с момента оглашения его резолютивной части, но есть право подачи кассационной жалобы, которую никто не отменял», — цитирует Завьялову ТАСС.

По её словам, теперь «Спартак» может взыскать с Газизова 88 млн рублей.

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает пост гендиректора «Уфы».

Ранее сообщалось, что суд Башкирии удовлетворил все ходатайства «Спартака» в споре с Газизовым.

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