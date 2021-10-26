Газизов не получит от «Спартака» выходное пособие в размере 400 млн рублей
- @UfaFc
«Решение совета директоров о передаче полномочий господину Федуну отменено. Соответственно, соглашение в части выплаты Газизову выходных пособий в сумме 400 млн рублей признано судом незаконным. Дело завершено, решение вступает в силу с момента оглашения его резолютивной части, но есть право подачи кассационной жалобы, которую никто не отменял», — цитирует Завьялову ТАСС.
По её словам, теперь «Спартак» может взыскать с Газизова 88 млн рублей.
Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает пост гендиректора «Уфы».
Ранее сообщалось, что суд Башкирии удовлетворил все ходатайства «Спартака» в споре с Газизовым.