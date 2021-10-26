Боец UFC оценил шансы Волкова на завоевание титула чемпиона промоушена

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Известный боец Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Гловер Тейшейра поделился мнением о шансах россиянина Александра Волкова стать чемпионом организации в тяжёлом весе.
Боец UFC оценил шансы Волкова на завоевание титула чемпиона промоушена
  • AP

«Я тренировался вместе с Волковым в зале Black House в Лос-Анджелесе. Он очень хороший парень. Я надеюсь, что у него всё получится в бою с Тыбурой. Александр недавно сразился с одним из лучших бойцов тяжёлого дивизиона и выглядел неплохо. Волков — невероятный боец, но не знаю, чего ему не хватает, чтобы завоевать пояс. Мне тяжело что-то советовать ему. На его месте я бы продолжил верить в себя, упорно тренироваться. У него всё есть, что нужно. Он высокий, сильный и молодой. Всё в его руках», — цитирует Тейшейру «Чемпионат».

В своём последнем поединке российский боец проиграл единогласным решением судей французу Сирилу Гану. 30 октября Волков подерётся с поляком Марчином Тыбурой на турнире UFC 267.

Ранее Гловер Тейшейра заявил, что является большим фанатом Фёдора Емельяненко.

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