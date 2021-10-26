Гловер Тейшейра: я очень большой фанат Фёдора Емельяненко

Известный боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Гловер Тейшейра поделился впечатлениями от поединка россиянина Фёдора Емельяненко с американцем Тимоти Джонсоном.

«Да, я смотрел поединок, но не в прямом эфире, а в записи — и только хайлайты. Я очень большой фанат Фёдора и рад его победе над Джонсоном. Он до сих пор служит примером для подражания для всех бойцов. Когда смотрел его бои в Pride, он был для меня главным источником вдохновения. Я был дважды на его боях. Это было против Антониу Родригу Ногейры и против Педру Риззу в России. Тогда я был в углу Риззу. Для меня это был очень грустный момент, поскольку Фёдор быстро разобрался с Педру», — цитирует Тейшейру «Чемпионат».

Российский боец нокаутировал своего соперника в первом раунде главного боя Bellator 269.

Ранее Ян объяснил, почему Фёдор Емельяненко никогда не был его кумиром.