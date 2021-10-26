Стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла

Тренерский штаб сборной России определился с составом национальной команды, которая сыграет на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла.

Состав национальной команды выглядит следующим образом.

Голкиперы: Ярослав Аскаров (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Владимир Галкин («Автомобилист»).

Защитники: Александр Никишин, Егор Савиков (оба — «Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все трое — СКА), Семён Чистяков («Авангард»), Никита Новиков («Динамо» М), Владимир Грудинин (ЦСКА).

Форварды: Данил Башкиров («Салават Юлаев»), Артём Галимов, Дмитрий Воронков, Илья Сафонов (все — «Ак Барс»), Дмитрий Рашевский, Иван Дидковский (оба — «Динамо» М), Никита Тертышный («Трактор»), Никита Чибриков, Фёдор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (все — СКА), Максим Федотов («Торпедо»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Павел Тютнев («Локомотив»), Василий Пономарёв («Спартак»).



Первый матч на Кубке Карьяла сборная России проведёт 11 ноября с Финляндией. 13 ноября россиянам будет противостоять Швеция, а 14 ноября — Чехия.

Ранее сообщалось, что в расширенный список сборной России на ОИ-2022 вошли 119 хоккеистов, представляющие НХЛ и КХЛ.