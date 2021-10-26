В «Локомотиве» опровергли наличие интереса к Сутормину
- РИА Новости
«Этот игрок не входит в сферу интересов «Локомотива», — цитирует Sport24 ответ клубной пресс-службы на соответствующий запрос.
Действующее соглашение Сутормина с «Зенитом» истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провёл за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и один раз ассистировал партнёрам.
Ранее сообщалось, что ЦСКА, «Локо» и «Рубин» хотят подписать Сутормина по окончании его контракта с «Зенитом».