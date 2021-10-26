В «Локомотиве» опровергли наличие интереса к Сутормину

Короткая ссылка
В московском «Локомотиве» отреагировали на новость об интересе к полузащитнику петербургского «Зенита» Алексею Сутормину.
В «Локомотиве» опровергли наличие интереса к Сутормину
  • РИА Новости

«Этот игрок не входит в сферу интересов «Локомотива», — цитирует Sport24 ответ клубной пресс-службы на соответствующий запрос.

Действующее соглашение Сутормина с «Зенитом» истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провёл за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и один раз ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что ЦСКА, «Локо» и «Рубин» хотят подписать Сутормина по окончании его контракта с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить