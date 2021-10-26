«Арсенал» сообщил, что следующие два домашних матча команды пройдут без зрителей

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Тульский «Арсенал» объявил, что ближайшие домашние матчи команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) с «Сочи» и «Уфой» пройдут без болельщиков на трибунах.
«Арсенал» сообщил, что следующие два домашних матча команды пройдут без зрителей
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«ПФК «Арсенал» сообщает: в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на основании Указа губернатора Тульской области Алексея Дюмина от 25.10.2021 №110 «О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года №62» игры 13-го и 14-го туров РПЛ с «Сочи» и «Уфой» пройдут без зрителей. В настоящее время ПФК «Арсенал» прорабатывает варианты в отношении владельцев сезонных абонементов. Более детальную информацию мы сообщим позднее», — гласит сообщение пресс-службы «Арсенала» на клубном сайте.

Встреча 13-го тура РПЛ «Арсенал» — «Сочи» состоится 31 октября. Поединок 14-го тура чемпионата России с «Уфой» пройдёт 6 ноября. 

Ранее тренер «Ростова» Тедеев объяснил причину разгромной победы над «Арсеналом».

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