Тренер «Ростова» Тедеев объяснил причину разгромной победы над «Арсеналом»

Главный тренер «Ростова» Заур Тедеев прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У нас сегодня всё получалось, поэтому мы победили. Каждый футболист, который выходил сегодня на поле, сыграл свой хороший матч», — сказал Тедеев в эфире «Матч Премьер».

По его словам, он очень доволен игрой команды и благодарен болельщикам жёлто-синих за поддержку.

«Благодарю всех футболистов, которые сыграли сегодня свой лучший футбол», — подчеркнул специалист.

«Ростов» на своём поле разгромил «Арсенал», набрал 12 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе туляков тоже 12 очков, но теперь они опустились на 13-е место из-за истории личных встреч.

Ранее тренер «Арсенала» Миодраг Божович признался, что ему трудно подобрать выражения после поражения от «Ростова».