Тренер «Ростова» Тедеев объяснил причину разгромной победы над «Арсеналом»
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«У нас сегодня всё получалось, поэтому мы победили. Каждый футболист, который выходил сегодня на поле, сыграл свой хороший матч», — сказал Тедеев в эфире «Матч Премьер».
По его словам, он очень доволен игрой команды и благодарен болельщикам жёлто-синих за поддержку.
«Благодарю всех футболистов, которые сыграли сегодня свой лучший футбол», — подчеркнул специалист.
«Ростов» на своём поле разгромил «Арсенал», набрал 12 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе туляков тоже 12 очков, но теперь они опустились на 13-е место из-за истории личных встреч.
Ранее тренер «Арсенала» Миодраг Божович признался, что ему трудно подобрать выражения после поражения от «Ростова».