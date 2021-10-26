Гончаренко объяснила, как Хромых может удержаться среди лидеров

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о катании дебютантки нынешнего сезона Майи Хромых.
Гончаренко объяснила, как Хромых может удержаться среди лидеров
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Всё течёт, всё меняется, Майе надо бороться. Надо барахтаться, как та лягушка в кувшине, и сбивать свой кусочек масла. По работе и награда будет. Зачастую всё складывается непредсказуемо: травмы, различные другие ситуации. Хромых впечатляет и по качеству четверных, и по подаче. Человек хочет — человек атакует. Это напрямую относится к Хромых. Безусловно, в этом сезоне будет расти её вторая оценка, потому что она ещё будет вкатываться», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

Напомним, что Хромых выиграла турнир Budapest Trophy, опередив действующую чемпионку мира Анна Щербакову.

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