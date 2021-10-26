Батыршина: заранее не стоит вешать золотые медали ЧМ на шеи россиянкам

Серебряная медалистка Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина считает, что на грядущем чемпионате мира хватает претендентов на победу, помимо сборной России.

«Медали наших девочек ни в коем случае не обесценятся из-за отсутствия Трайтс. Вообще, заранее не стоит вешать их на шеи россиянкам. У соперниц шансы на победу тоже имеются. В личном многоборье есть очень сильная болгарка Боряна Калейн, белоруска Алина Горнасько, взявшая бронзу на ОИ в Токио. Они способны дать бой. В групповых упражнениях остаются Испания, Италия, Белоруссия. Сильных команд хватает», — сказала Батыршина RT.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.

Ранее Батыршина назвала несчастным случаем снятие Болгарии с ЧМ-2021 по гимнастике.