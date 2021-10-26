Батыршина: заранее не стоит вешать золотые медали ЧМ на шеи россиянкам

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Серебряная медалистка Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина считает, что на грядущем чемпионате мира хватает претендентов на победу, помимо сборной России.
Батыршина: заранее не стоит вешать золотые медали ЧМ на шеи россиянкам
  • AP

«Медали наших девочек ни в коем случае не обесценятся из-за отсутствия Трайтс. Вообще, заранее не стоит вешать их на шеи россиянкам. У соперниц шансы на победу тоже имеются. В личном многоборье есть очень сильная болгарка Боряна Калейн, белоруска Алина Горнасько, взявшая бронзу на ОИ в Токио. Они способны дать бой. В групповых упражнениях остаются Испания, Италия, Белоруссия. Сильных команд хватает», — сказала Батыршина RT.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.

Ранее Батыршина назвала несчастным случаем снятие Болгарии с ЧМ-2021 по гимнастике.

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