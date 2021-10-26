Гацкан: Кафанов достоин быть главным тренером «Ростова»

Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал назначение Виталия Кафанова на пост главного тренера команды.

«Для меня назначение Кафанова неудивительно, он достоин этого. Можно легко совмещать эти две должности: тренировать вратарей и быть главным тренером. У него есть ассистент, который знает свою работу и может её выполнять. Я надеюсь, что Виталий Валентинович приведёт «Ростов» на высокие места. У него большой опыт», — цитирует Гацкана «Спорт-Экспресс».

Кафанов работал в «Ростове» с 2015 по 2017 год, а также с 2019 года по настоящее время. До его назначения должность главного тренера команды была вакантной из-за ухода Юрия Сёмина.

После 12 туров Российской премьер-лиги «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Ранее Сёмин высказался назначении Кафанова.