Гацкан: Кафанов достоин быть главным тренером «Ростова»

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Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал назначение Виталия Кафанова на пост главного тренера команды.
Гацкан: Кафанов достоин быть главным тренером «Ростова»
  • © fc-rostov.ru

«Для меня назначение Кафанова неудивительно, он достоин этого. Можно легко совмещать эти две должности: тренировать вратарей и быть главным тренером. У него есть ассистент, который знает свою работу и может её выполнять. Я надеюсь, что Виталий Валентинович приведёт «Ростов» на высокие места. У него большой опыт», — цитирует Гацкана «Спорт-Экспресс».

Кафанов работал в «Ростове» с 2015 по 2017 год, а также с 2019 года по настоящее время. До его назначения должность главного тренера команды была вакантной из-за ухода Юрия Сёмина.

После 12 туров Российской премьер-лиги «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Ранее Сёмин высказался назначении Кафанова.

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